«Болезнь и выгорание»: названы страшные последствия стремления к продуктивности

Успешные люди в соцсетях культивируют собственную продуктивность, рассказывая, как много успевают сделать за день. Это заставляет их аудиторию думать, что секрет счастья и успеха именно в этом. Но в реальности желание быть продуктивным чревато проблемами со здоровьем, рассказала руководитель онлайн-школы «Зачетный курс» и преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина.

По ее словам, когда люди пытаются быть продуктивными, они становятся требовательны и излишне критичны к себе, а любые неудачи при таком жестком расписании, усталости и напряжении будут восприниматься в штыки.

«Это приведет к тому, что мы будем себя ругать, самооценка упадет, уверенность в себе сократится. На фоне эмоционального спада организм будет испытывать сильный стресс, усталость и недомогание, что может обернуться снижением иммунитета и нарушением физического здоровья. Результатом станет болезнь и выгорание», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, добавила она, не только не удастся достичь собственных целей, но и придется сделать несколько шагов назад, ведь проблемы со здоровьем могут обернуться потерей работы, проблемах в семье и в других жизненных сферах.

«Чтобы избежать ловушки культа продуктивности, важно помнить о следующих вещах: продуктивность — это лишь инструмент, а не цель, и она не гарантирует успех и самореализацию. Продуктивность не может заменить счастье», — подытожила Шмонина.

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