Бизнесмен Хлынов заявил, что многозадачность снижает скорость работы сотрудника

Он является владельцем Торгового дома «Русский чай». Предприниматель в беседе с RuNews24 заявил, что многозадачность, с точки зрения эффективности, – это вред, а не польза, как принято считать.

Так или иначе, по словам Александра Хлынова, «для малого бизнеса многозадачность – это необходимость и норма». Но она, по сравнению с монозадачностью, наименее продуктивна и эффективна. Переключение внимания и смена действий приводит к тому, что скорость работы сотрудника значительно снижается.

Также бизнесмен заявил, что он ищет хороших и сильных специалистов, которые разбираются в своей отрасли, вместо тех, кто знает все и понемногу.

Напомним, ранее психолог Кирсанова пояснила опасность работы по ночам.