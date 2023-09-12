Боли, потеря веса, сжатие челюсти во сне: названы симптомы, сигнализирующие о том, что в вас живут паразиты

Порой люди склонны не обращать внимание на некоторые отклонения от нормы в функционировании своего организма. А те, в свою очередь, могут сигнализировать о серьезных проблемах, включая наличие паразитов.

Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, иногда маркерами такой проблемы могут быть вещи, на первый взгляд не связанные с желудочно-кишечным трактом.

«Среди них различные нарушения сна: невозможность уснуть и выспаться, вялость в течение дня. Также сюда можно отнести депрессию, сильное сжатие челюсти, особенно во сне, мышечные и суставные боли без причины, потерю веса, уменьшение количества воды в клетках», — рассказала Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, уточнила собеседница, о паразитах могут свидетельствовать железодефицитная анемия — снижение количества эритроцитов в крови, частые болезни и инфекции: как вирусные, так и бактериальные, а также покраснение и зуд в области анального отверстия и гениталий.

«Кроме того, встревожить должна невозможность утолить голод даже сытной пищей, что обычно сопровождается необъяснимыми проблемами с желудочно-кишечным трактом: тошнотой, диареей, болями в животе. Часто также бывает вздутие без видимых причин. Данные симптомы не купируются приемом обычных лекарственных средств», — поделилась врач.

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