«Натуральный яд»: диетолог назвала овощи, которые опасно есть в больших количествах

Овощи ассоциируются у людей исключительно с пользой и здоровым питанием. Однако это не всегда так — существуют продукты, употреблять которые в больших количествах может быть опасно.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, к каким из овощей следует относиться с осторожностью. Как оказалось, речь идет даже не об экзотической еде, а о том, что есть в холодильнике едва ли не у каждого человека.

«Картофель, например, в особенности зеленый или проросший, содержит в себе соланин — натуральный яд. Употребление в больших количествах чревато отравлением со следующими симптомами: тошнота, рвота, головная боль и даже нарушения сердечного ритма. Также могут быть опасны томаты из-за высокого содержания кислоты. Употребление их в большом количестве приведет к проблемам с ЖКТ, изжоге и болевым ощущениям в районе желудка», — предупредила эксперт.

Еще один распространенный продукт, способный навредить человеку, это огурцы. Кукурбитацины, содержащиеся в них, провоцируют отравления в виде диареи, рвоты и желудочных болей.

Что касается менее популярных овощей, среди них тоже есть не очень безвредные.

«Брокколи, в особенности в сыром виде, наполнены изотиоцианатами. Последние способны вызывать раздражение желудка и сильную изжогу», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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