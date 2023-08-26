«Большая вероятность осложнений»: врач объяснила, опасны ли роды для женщины среднего возраста

Многие пары мечтают о большой семье и нескольких детях. Часто встречаются союзы, в которых одни дети уже взрослые, а другие еще ходят в детский сад. Такое положение выглядит вполне естественным, однако медики считают, что женщины рискуют, когда поздно рожают.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, опасны ли роды после 45 лет.

«Считается, что чем старше женщина, тем больше вероятность осложнений во время беременности. К ним относятся гестационный диабет, высокое кровяное давление, кровотечения, тромбозы и рождение недоношенного ребенка», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом специалист отметила, что многие опасения сильно преувеличены.

«В некоторых исследованиях сообщается, что беременность и роды у женщин после 45 лет протекают не сложнее, чем у молодых. Проблем не будет, если женщина следит за здоровьем, не имеет общих заболеваний и прошла обследование до беременности», — рассказала собеседница издания.

Беляева добавила, что состояние некоторых женщин даже улучшается во время беременности в таком возрасте. Тем не менее врач посоветовала подходить осторожно к беременности и родам женщинам с хроническими заболеваниями. Повышенная нагрузка может вызвать их обострение.

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