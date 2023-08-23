«Присмотритесь к гранату»: врач рассказала, как можно уменьшить риски инсульта

Тайваньские ученые из Национального университета Ян Мин Чао Тунг пришли к выводу, что хорошая физическая подготовка предотвращает риски возникновения инсульта. Об этом они сообщили на ежегодном конгрессе кардиологов ESC 2023.

Врач общей практики Мария Беляева согласна с выводами исследователей. По ее словам, риску возникновения инсульта больше подвержены люди пожилого возраста, поэтому нужно соблюдать несколько важных правил.

«Поддерживайте стабильный вес и следите за физической нагрузкой. В пожилом возрасте нужно достаточно ходьбы, легких физических упражнений и плавания. А молодым подойдут более интенсивные занятия спортом», — рассказала Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметила, что вероятность инсульта также высока у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Особенно рискуют курильщики, в том числе любители вейпов и электронных сигарет.

«Ешьте меньше жирной пищи — важно снизить уровень холестерина. Избегайте большого количества мяса, сократите потребление соли и алкоголя. Уделяйте внимание овощам и фруктам. Особенно присмотритесь к гранату», — посоветовала собеседница издания.

Беляева добавила, что снизить вероятность инсульта поможет и правильный режим дня. В группе риска находятся те, кто не высыпается и всегда ложится спать в разное время.

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