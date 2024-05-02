Борное мыло и плотная одежда: этот способ спасет от ожога борщевиком

Приближается лето, а значит, скоро станет актуальной угроза борщевика. Особенно это касается тех, кто проводит много времени на даче. Контакт с растением может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Подробности о рисках и защите от них – в нашем материале.

По словам врача-реабилитолога Видновской клинической больницы Светланы Малиновской, борщевик опасен своим ядовитым соком.

«После контакта с соком могут появиться ожоги, так как фуранокумарины, входящие в его состав, под воздействием ультрафиолетовых лучей снижают устойчивость кожи к солнечному свету», - объяснила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, сок борщевика является сильным аллергеном и может вызывать реакции на коже, слизистых оболочках или внутри тела.

«Если сок попал в глаза, то это может вызвать ожог сетчатки, приводить к проблемам со зрением. Еще одно возможное осложнение – нарушение пигментации, при котором на коже появляются белые пятна», - добавила Малиновская.

В группу особого риска, по словам врача, входят дети, которые могут играть в зарослях борщевика, не подозревая об опасности.

«Чем будет опасен борщевик для конкретного человека, во многом зависит от состояния его здоровья, иммунитета и масштабов поражения», - подчеркнула собеседница.

В случае ожога врач советует сразу же удалить сок салфеткой или тканью, не растирая его – это может навредить еще больше.

«Второй шаг - быстро закрыть участок плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить тело от солнечного света. Третье - немедленно переместиться в тень, а лучше - в помещение. Также нужно как можно быстрее промыть этот участок кожи водой с хозяйственным мылом. Вместо него можно использовать борное или дегтярное мыло. Мыть надо тщательно, с обильной пеной. Вода должна быть теплой», - поделилась Малиновская.

В течение трех-четырех дней после контакта с растением нужно избегать солнца.

«Если мы быстро смыли сок и не выходили на солнце - есть все шансы предотвратить поражение кожи. В противном случае ожоги все же возникают», - подытожила собеседница.

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