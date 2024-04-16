Опасное время: врач раскрыла, кому нельзя работать весной

Если не уделять отдыху достаточно времени, последствия могут быть самыми серьезными. Об этом предупредила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Современный ритм жизни не всегда позволяет вовремя восстанавливать силы. Люди часто жертвуют сном, личным временем и правильным питанием в пользу работы и других обязанностей. Разбираемся, чем это грозит, и кто находится в зоне риска.

«Сейчас погода постоянно меняется, а совсем недавно прошло солнечное затмение. Все эти факторы влияют на наше состояние. В такие моменты переутомление особенно опасно. Наоборот, нужно как можно больше отдыхать», – подчеркнула врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также она напомнила про весенний авитаминоз и предупредила, что в межсезонье обостряются все болезни. Перегрузки в это время особенно опасны.

«В такие периоды нужно беречь себя, потому что возможны резкие перепады давления. Нужно высыпаться, стараться не поднимать тяжести, правильно питаться. Лапша быстрого приготовления точно не подходит», – добавила собеседница.

Особенно рискуют, по словам врача, люди с гипертонией, лишним весом, диабетом и другими подобными заболеваниями.

«В этих случаях сильное переутомление может привести даже к летальному исходу», – подытожила Малиновская.

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