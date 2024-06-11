Булавку извлекли из кишечника двухмесячного ребенка подмосковные врачи

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства извлекли из кишечника двухмесячного ребенка булавку, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Малыш проглотил булавку в закрытом состоянии, она не представляла опасности. Врачи провели малоинвазивное вмешательство: инородное тело сместили в сигмовидную кишку и извлекли трансректально, рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.

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