Губернатор Подмосковья рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой медпомощи, которая была открыта в Ногинске накануне. По его словам, там будут базироваться пятнадцать бригад и диспетчерская.
Глава региона отметил, что площадь нового здания составляет около четырех тысяч квадратных метров. В нем обустроили комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, душевые и помещения для хранения лекарств.
«Еще оборудован теплый гараж на семнадцать автомобилей скорой помощи, ремонтная зона с мойкой. Организована и стоянка для машин скорой. Надеюсь, эти изменения сделают работу бригад скорой более комфортной», - добавил Воробьев.
Ранее губернатор поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.