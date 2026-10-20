Черный рынок вместо магазина: в России потребление алкоголя упало до минимума с 1996 года

Новости о снижении объемов потребления алкоголя по всему миру в последние годы появляются с завидной регулярностью, и Россия здесь не исключение. Как недавно сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, за первую половину 2026 года граждане выпили в среднем 7,77 литра спирта, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а уже к сентябрю, по данным статистики, объем потребления обновил минимум с 1996 года, снизившись до 7,47 литра на душу населения. Происходящее эксперты связывают с рядом причин — чаще всего с экономическими и поколенческими: считается, что нынешняя молодежь из-за популярности ЗОЖ и высоких цен на алкоголь реже ходит по питейным заведениям, чем ее предшественники, чаще предпочитая трезвое времяпрепровождение дома за компьютером, хотя эти тренды касаются и людей постарше.

Однако главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей предупреждает, что снижение официальных показателей вовсе не означает, что люди стали меньше пить: в зачет идет только легально продаваемая продукция, а многие из тех, кому выросшие цены не по карману, ушли на черный рынок и в самогоноварение. По его словам, у нас борются с алкоголизмом двумя способами: временным — ограничивают время продажи, и ценовым — бутылка уже стоит 400–500 рублей. Для регионов это очень большие деньги. Кто будет столько платить за пол-литра? Поэтому статистика у нас прекрасная. А тем временем что происходит? Расцветает черный рынок, расцветает самогоноварение. Больше двух миллионов самогонных аппаратов было продано.

Он предположил, что ведомства и исследовательские организации и дальше продолжат отчитываться о снижении объемов потребления спиртного, однако глобально в стране ничего не поменяется. При этом среди молодежи тренд на отказ от алкоголя действительно есть: молодые люди разобщены, у них меньше пьяного веселья и «дебильных приключений», они становятся индивидуалистами, а ЗОЖ в моде. Раньше пьяные компании были в основном уличными, и детей с подростками втягивали в употребление авторитетные товарищи с улицы, а сейчас все больше тусуются по домам — но, по мнению нарколога, основное все же в цене. Говорить о том, что молодые россияне победят алкоголизм, было бы слишком оптимистично: в стране, как и раньше, активно рекламируют безалкогольные версии спиртных напитков с привлечением звезд, а объемы производства спиртосодержащей продукции продолжают расти, несмотря на сообщения о снижении ее потребления.

Я смотрю на эти бравурные отчеты о том, что пить стали меньше, а потом выхожу в реальную жизнь и вижу, что в домах по два винно-водочных магазина, слышу, что у владельцев алкомаркетов состояние увеличивается. И как-то не бьется у меня информация. Так что пить меньше не стали. У людей меньше денег на платное лечение, это да. Бесплатно боятся — тем самым, опять-таки, статистику улучшают. А платно — денег нет, — подчеркнул Шуров.

Ранее россиян призвали не употреблять безалкогольное пиво за рулем.