Россиян призвали не употреблять безалкогольное пиво за рулем

Нарколог Андрей Тюрин предупредил водителей о рисках, связанных с употреблением безалкогольного пива перед поездкой. В интервью «Ленте.ру» он заявил , что даже в таком напитке остается до 0,5% этанола. В банке объемом 0,5 литра содержится примерно 2,25 мг чистого спирта — это равноценно одной чайной ложке водки.

Допустимый порог алкоголя при управлении автомобилем в России составляет 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе, или 0,3 промилле в крови. После одной банки безалкогольного пива концентрация алкоголя в крови составит около 0,04 промилле, отметил Тюрин. Это ниже установленного порога. Однако если выпить несколько банок подряд, уровень алкоголя может накопиться и приблизиться к порогу или даже превысить его.

«Кроме того, безалкогольное пиво имеет выраженный запах. Инспектор ГИБДД, почувствовав его, вправе потребовать пройти освидетельствование. Даже если в итоге результат окажется в норме, сама процедура — это дополнительная нервотрепка и потеря времени», — сказал специалист.

Нарколог рекомендует воздержаться от безалкогольного пива перед вождением, чтобы избежать ненужных сложностей.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России обновило минимум за 30 лет.