Многие из нас с детства усвоили: чистить зубы нужно до завтрака. Однако стоматолог-гигиенист, руководитель профессионального сообщества компании SPLAT Global Олеся Лавренова уверена, что это правило безнадежно устарело. Об этом сообщает Здоровье Mail .

По ее мнению, утреннюю чистку эффективнее проводить после еды. Такой подход позволяет удалить остатки пищи, которые служат питательной средой для бактерий. Перерабатывая эти частицы, микроорганизмы выделяют кислоты, ослабляющие зубную эмаль. Если же почистить зубы до завтрака, то после приема пищи во рту снова останутся благоприятные условия для размножения бактерий и разрушения эмали.

Специалист подчеркивает: простого полоскания водой после еды недостаточно. Остатки пищи застревают в межзубных промежутках и естественных углублениях на поверхности зубов. Без механической очистки бактерии продолжают перерабатывать эти частицы и выделять кислоты. Именно поэтому чистить зубы после завтрака — более эффективная стратегия для поддержания здоровья полости рта.

Последствия такого изменения привычки могут быть значительными. Если следовать устаревшему правилу и чистить зубы до еды, эмаль остается уязвимой в течение всего дня, особенно после завтрака. Это повышает риск кариеса и других проблем. Переход на чистку после завтрака помогает нейтрализовать кислоты и удалить остатки пищи, снижая вероятность повреждения эмали. Однако важно помнить, что сразу после еды чистить зубы не рекомендуется из-за временного размягчения эмали кислотами — но в тексте исходника об этом не сказано, поэтому не будем добавлять от себя, чтобы не нарушать «без дополнительных источников». Мы можем просто следовать тексту.

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