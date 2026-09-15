«Чистка языка необходима». Почему стоматолог советует делать это два раза в день

Ежедневный уход за полостью рта должен включать чистку не только зубов, но и языка, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Арина Созинова.

Дело в том, что на его неровной поверхности между сосочками могут скапливаться остатки пищи и размножаться микроорганизмы.

«Налет на языке является очень частой причиной неприятного запаха (галитоза)», — пояснила специалист.

Врач рекомендовала очищать язык дважды в день после чистки зубов. Для этого можно использовать специальный скребок или насадку для ирригатора. Скребок следует перемещать от корня языка к кончику, а при использовании ирригатора начинать с небольшого напора. Такие средства, по словам Созиновой, желательно менять примерно раз в три месяца.

Ранее врач Корякин сообщил, что постоянный запах изо рта после чистки требует прохождения обследования.