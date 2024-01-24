Чуть не потерял руку: Врачи из Долгопрудного спасли пациента от ампутации руки

Пятидесятишестилетний мужчина с жалобами на боль и нарушение подвижности левой руки, онемение и потемнение кончиков пальцев поступил в приемное отделение Долгопрудненской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что медики оперативно провели обследование поступившего пациента, и выявили у него развитие гангрены конечности, вызванной тромбом в подключичной артерии, что привело к нехватке кровоснабжения. Помимо этого, у мужчины был обнаружен синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, из-за которого у пациента нарушилось кровоснабжение как в руке, так и в головном мозге, что стало причиной головных болей и головокружения.

Отмечается, что хирурги подготовили артерии, и сформировав из них соединение при помощи синтетического протеза, которое вшили под прямым углом в боковую стенку сонной артерии конец шунта, а в подключичную — под острым.

Уже после сонно-подключичного шунтирования кровь по сонной артерии стала свободно идти и в головной мозг, и в подключичную артерию, появился пульс на запястье, кисть приобрела нормальную окраску и потеплела, а головокружение прекратилось. В настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в начале лета в Красногорске откроют Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.