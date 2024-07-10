Детей с пластиковым зайцем и арахисом в дыхательных путях спасли в Подмосковье

Врачи Видновской больницы спасли двух малолетних детей, в дыхательных путях которых находились инородные предметы, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, из носа трехлетней девочки извлекли голову пластикового зайца. Ее размер достигал десяти миллиметров. Кусок игрушки пробыл в носу малышки около суток.

Также в больницу поступил четырехлетний мальчик. Его родители рассказали, что из носа ребенка наблюдаются слизистые выделения с неприятным запахом. В ходе диагностики выяснилось, что в левом носовом проходе находится половинка арахиса, которая уже успела ферментироваться.

Как рассказал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен, инородные предметы в дыхательных путях могут привести к удушью.

«Основные симптомы, на которые нужно обратить внимание: тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна», — объяснил специалист.

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