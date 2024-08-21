Диетолог Дианова назвала наиболее полезные грибы

Грибной сезон в самом разгаре. Люди находят полные ведра подосиновиков, белых, подберезовиков, лисичек и других съедобных грибов, из которых позже готовят различные блюда. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, насколько полезно употребление грибов в пищу. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, грибы по принципу тарелки больше попадают в зону овощных и растительных, что составляет половину блюда.

Медик добавила, что грибы являются высокобелковым продуктом, обладающим уникальным вкусом и полезны особенно в высушенном виде. Так, можно добавить щепотку в 15-20 г высушенных грибов в обычный овощной суп, и после чего возникнет ощущение, что человек ест обычный грибной суп. Содержание белка в грибах в среднем составляет 2-3,5 г. Тем не менее их следует исключить из рациона людям, страдающим подагрой, мочекаменной болезнью, панкреатитом, циррозом печени, воспалительными заболеваниями кишечника.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева пояснила важность разнообразного питания для крепкого здоровья.