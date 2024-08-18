Диетолог Королева пояснила важность разнообразного питания для крепкого здоровья

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, ежедневное употребление в пищу одних и тех же продуктов может привести к возникновению недостатка витаминов и минералов в организме, снижению иммунитета и другим неприятным последствиям. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что человек должен питаться очень разнообразно. И в корзине для питания должны быть продукты из разных групп: зерновые, кисломолочные при их переносимости, источники полноценного белка как из состава творога, так и из состава мяса, птицы и рыбы сезонные ягоды, фрукты, овощи, свежая зелень и прочее.

По мнению медика, употребление в пищу ограниченной группы продуктов допустимо только в рамках кратковременных диетических программ, в противном случае человек станет просто недополучать ценные микроэлементы или вовсе навредит своему здоровью.

Она отметила, что злоупотреблять не стоит и теми продуктами, которые традиционно считаются «вредными».

Ранее диетолог Наталья Лазуренко перечислила не сочетаемые с грибами продукты.