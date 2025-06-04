Диетолог Королева назвала норму потребления жидкости в жару

По словам диетолога Маргариты Королевой, сладкие газированные напитки не помогают утолить жажду в жару, наоборот, пить после них хочется еще сильнее. Чтобы не ощущать сухость во рту и поддерживать нормальный уровень влаги в организме в летнее время, употреблять необходимо простую негазированную воду, добавив в нее лимон, мяту, имбирь или прочие похожие ингредиенты, а также при особо высоких температурах избежать обезвоживания поможет соль. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в жару человек теряет больше жидкости, чем в прохладную погоду в силу повышенного потоотделения и из-за того, что горячий воздух при дыхании и разговорах испаряет влагу в верхних дыхательных путях. В последнем случае в ротовой полости и горле появляется сухость, нарушаются процессы слюноотделения и выработки желудочного сока, а кровь в сосудах сгущается и замедляет свою циркуляцию, поэтому ткани органов получают меньше кислорода. С целью минимизировать воздействие жары на организм и поддерживать водный и солевой баланс, человеку необходимо пить много жидкости, не добавляя к ним никакого сахара.

По мнению медика, во избежание обессоливания организма в воду можно добавлять соль. Кроме того, в течение дня не рекомендуется есть высокобелковую пищу, так как на ее переваривание тратится много желудочного сока, поэтому ее лучше отложить на ужин. В течение дня лучше употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, а также салаты из них и холодные супы.

Она подчеркнула, что ограничивать себя в потреблении жидкости летом точно не стоит. Более того, по возможности в течение дня следует испивать воду каждые 15 минут с целью поддерживать водный баланс и свое общее состояние. В целом воды должно быть не менее чем три с половиной литра.

Ранее врач Чехонина включила минеральную воду в список продуктов питания при жаре.