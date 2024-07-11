Врач Чехонина включила минеральную воду в список полезных напитков при жаре

Названы идеальные напитки в жару, которые не навредят здоровью. Их для «Газеты.ру» перечислила врач терапевт-диетолог Юлия Чехонина.

Специалисты неоднократно предупреждают о вреде сладких газировок и ледяных напитков в жару. По словам Чехониной, лучше простой воды ничего нет. Однако если этот вариант кажется скучным, лучше заменить вредную жидкость на более полезную Например, можно утолить жажду столовой минералкой, слабо заваренным чаем, домашними лимонадами без сахара, а также кисломолочными напитками. Также подойдет квас, но важно, чтобы в нем было низкое содержание сладости.

«...желательно пить столовые минеральные воды. Такой напиток внесет положительный вклад в поддержание водно-электролитного баланса, чтобы избыточная потеря жидкости не навредила здоровью. Но не нужно их путать с лечебными, которые используются исключительно по назначению лечащего врача», – отметил Чехонина.

Из киломолочных напитков хорошо утоляет жажду кефир, питьевой йогурт и не слишком соленый тан.

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