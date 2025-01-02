Диетолог Королева перечислила полезные свойства ананаса

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, ананас на столе является символом гостеприимства, дружбы, принятия, богатства и процветания. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что это в свою очередь биофлавоноид, поскольку содержит много витамина С, как и прочих витаминов, ускоряет процессы липолиза, и в определенной степени способствует похудению, а также содержит растительные волокна, которые поддерживают перистальтику кишечника.

По мнению диетолога, особых противопоказаний к употреблению у указанного фрукта нет, исключение составляет лишь индивидуальная непереносимость организма. Однако растительные волокна ананаса способны вызвать диарею.

Она подчеркнула, что во избежание непредвиденных последствий следует употреблять не более 250 г фрукта в сутки.

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