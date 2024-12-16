Диетолог Белоусова перечислила полезные свойства сельди

По ее словам, указанная морская рыба относится к полужирным сортам и содержит довольно большой объем полиненасыщенных жирных кислот. Тем не менее самого жира как такового в сельди не так много, как в палтусе или в масляной рыбе. Также сельдь содержит хороший полноценный белок, легко доступный для человека, а также кальций.

Медик добавила, что, как правило, сельдь употребляется в пищу в соленом виде, однако в таком виде рыба рекомендована не всем. Ограничение по соли необходимо при гипертонии, ряде почечных заболеваниях и отеках. При лишней массе тела сельдь также следует ограничить, поэтому со свежей сельдью можно поступать также, как с любой другой рыбой − запекать, отваривать или жарить.

По ее мнению, при выборе сельди стоит обратить внимание на глаза, которые не должны быть мутными желтыми, а также должен отсутствовать налет, раба не должна быть склизкая, не должна иметь буроватых пятен ни в области спинки, ни в области живота, поскольку недостаточную свежесть рыбы очень просто замаскировать солью.

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