Диетолог Королева пояснила опасность популярных диет

Мода на экстремальные диеты из соцсетей превратилась в бомбу замедленного действия для здоровья, предупреждает диетолог Маргарита Королева. Яркий пример — тренд поедания сливочного масла пачками в рамках «диеты хищников» (карнивор), захлестнувший TikTok. Авторы роликов обещают идеальное тело, но умалчивают о цене таких экспериментов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, суть угрозы кроется в индивидуальных особенностях организма. Так, большинство людей не подозревают о скрытых патологиях: непереносимости молочных белков, дисфункции поджелудочной или аутоиммунных рисках. Например, поедание пачки масла может спровоцировать тиреоидит, болезни суставов или кожи. Особенно опасно это для жителей северных регионов с генетической предрасположенностью. Даже для условно здоровых людей ударная доза жиров — испытание для печени и катализатор преждевременного старения из-за накопления белковых «обломков» в клетках.

Медик подчеркнула, что карнивор-диета, основанная на отказе от растительной пищи, игнорирует принцип генетической адаптации: потомкам земледельцев она грозит хроническими заболеваниями, тогда как детям скотоводов может подойти. Но главная ловушка — псевдонаучный контент от нутрициологов-самозванцев в белых халатах.

По ее мнению, вместо слепого следования трендам необходимы: диагностика перед любыми изменениями рациона (тесты на пищевую непереносимость), отказ от монодиет в пользу сбалансированного питания с умеренным потреблением масла (20 г/день), а также консультации с интегративными терапевтами, а не блогерами.

Ранее она пояснила пользу свежевыжатых соков.