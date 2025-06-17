Диетолог Королева пояснила пользу свежевыжатых соков

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, свежевыжатые соки содержат множество витаминов, минералов и органических кислот, а также поддерживают работу пищеварительной системы и насыщают организм влагой, что особенно актуально в жаркие летние дни. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Она добавила, что в случае наличия проблем с ЖКТ необходимо указанные соки разбавлять водой. Однако в соках промышленного производства в целом пользы нет, напротив, содержащиеся в них добавки при частом употреблении могут привести к инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета второго типа.

По мнению медика, идеально будет употребить сок в первый час после того, как его сделали. По механизму воздействия на организм соки отличаются от плодов, из которых их выжали. Так, целое яблоко с меньшей вероятностью спровоцирует яркую реакцию ЖКТ и неприятные ощущения, чем яблочный сок с высокой концентрацией яблочной кислоты. Причина вся в том, что цельные фрукты и овощи содержат растительные волокна, способствующие последовательному усвоению компонентов пищи, то есть организм как бы успевает подготовиться к ним и правильно переварить. В соках же волокон очень мало, и углеводы из их состава «на скорости влетают в клетки».

Она отметила, что в целом свежевыжатые соки обладают высокой степенью пользы для организма. Выделить самый питательный вид отжима нельзя, поскольку каждый из них обладает своим набором веществ, благотворно влияющих на здоровье. Также богаты свежие соки и на содержание минералов и витаминов.

Ранее она назвала норму потребления жидкости в жару.