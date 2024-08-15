Диетолог Лазуренко перечислила не сочетаемые с грибами продукты

По словам врача-диетолога Натальи Лазуренко, при употреблении грибов необходимо учитывать их пищевую совместимость с иными продуктами во избежание возможных негативных последствий для здоровья. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она уточнила, что грибы не следует сочетать с молоком, алкогольными напитками, кисломолочными продуктами и цитрусовыми фруктами. Так, в первом случае это может привести к пищеварительным расстройствам, поскольку молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке.

По мнению медика, отдельные люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов,вродейогуртаили кефира. Это сочетание может вызвать брожение и газообразование в кишечнике.Тем не менееприготовление сливочных соусов, при котором молочные продукты проходят термическую обработку, может быть неплохой находкой.

Ранее диетолог Марина Макиша перечислила тяжелые последствия несовместимости грейпфрута с лекарственными препаратами.