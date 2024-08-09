Диетолог Макиша перечислила тяжелые последствия несовместимости грейпфрута с лекарственными препаратами

По словам врача-диетолога Марины Макиша, медицина категорически запрещает запивать лекарственные препараты соком цитрусовых, особенно грейпфрута. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она уточнила, что причина кроется в печени, которая является главным органом детоксикации является в расщеплении ряда веществ, поступающих в организм. В грейпфруте содержится что-то, что может ингибировать либо блокировать работу фермента цитохром P450 в клетках печени. Таким образом, лекарство плохо расщепляется, в итоге повышается его концентрация, что может привести к передозировке и побочным эффектам.

По мнению медика, цитохром P450 метаболизирует до половины различных лекарственных средств, и при блокировке фермента расщепление лекарственных препаратов нормально не происходит, они могут накапливаться в организме, что повлечет передозировку.

Она уточнила, что после приема лекарств необходимо полное исключение употребления грейпфрута в течение не менее четырех часов.

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