Диетолог Соломатина перечислила противопоказанные к употреблению в пищу фрукты после 50 лет

По словам диетолога Елены Соломатиной, фрукты опасны для употребления в пищу людям после 50 лет при наличии у них сахарного диабета или нечувствительности к глюкозе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что важную роль играет не конкретно возраст, а наличие болезней у человека, в связи с которыми употребление фруктов может быть противопоказано.

По мнению медика, если у человека имеется некомпенсированный диабет и зашкаливает сахар, то о фруктах, вроде винограда и бананов, следует забыть.

Она добавила, что также дыни и арбузы могут спровоцировать резкий подъем артериального давления. Данные фрукты могут навредить людям после 50 лет, поскольку в них содержится много воды. Поэтому при сочетании арбуза с соленой пищей жидкость может задерживаться в организме. Тем не менее если человек после 50 лет полностью здоров, то он может употреблять любые фрукты в небольшом объеме.

Ранее она перечислила опасные для завтрака продукты и блюда после 40 лет.