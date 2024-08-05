Диетолог Соломатина перечислила опасные для завтрака продукты и блюда после 40 лет

По словам диетолога Елены Соломатиной, завтраки у людей в возрасте после 40 лет должны быть разнообразными, однако они не должны повышать уровень глюкозы в крови. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что завтрак должен состоять из продуктов и блюд, содержащих максимальный объем полезных веществ, прежде всего белков.

По мнению медика, необходимо отказаться от быстрорастворимых каш, хлопьев, белого хлеба с маслом или вареньем, блинчиков, оладий и жареных сырников, поскольку в них содержатся быстрые углеводы.

Она уточнила, что организм человека в 20 лет и после 40 лет сильно отличается. Так, молодые люди тратят намного больше энергии, чем представители зрелого возраста, к тому же первые легче переносят скачки глюкозы в крови и сам темп жизни с возрастом постепенно уменьшается, что нельзя игнорировать при планировании своего рациона.

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