Для здорового старения: гериатр рассказал о пользе йоги для мозга и когнитивных функций

21 июня отмечается Международный день йоги. Многие считают, что эта практика способна если не остановить, то хотя бы замедлить старение. Профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, так ли это на самом деле и кому стоит быть осторожным.

«Правильнее сказать, что йога может воздействовать на процессы, которые откладывают процессы старения на более поздний срок, потому что повышают адаптивность человека», — пояснил эксперт.

Как йога влияет на организм

По словам гериатра, механизмов действия йоги на организм и, как следствие, на процесс старения несколько. Так, йога через определенные практики дыхания, движения и концентрации способна снижать уровень стресса. А хронический стресс, как добавил Прощаев, является фактором ускоренного преждевременного старения.

Кроме того, йога помогает поддерживать гибкость суставов.

«С возрастом ткани теряют эластичность. Йога позволяет сохранять подвижность суставов. Упражнения на растяжку помогают дольше сохранять свободу движений», — отметил эксперт.

Еще один важный аспект — профилактика саркопении (возрастной потери мышечной массы). Несмотря на то, что йога — это не силовая нагрузка, как тренажеры, она способна поддерживать мышечный каркас, мышцы как стабилизатор организма, пояснил профессор.

Практики йоги улучшают кровообращение и насыщение тканей кислородом, нормализуют сон и снижают тревогу.

«Плохой сон — предиктор преждевременного неблагоприятного старения», — подчеркнул эксперт.

Польза для мозга и когнитивных функций

Профессор также подтвердил, что йога действительно улучшает когнитивные функции.

«Любое движение — это жизнь. Через улучшение кровообращения, регуляцию гормонального баланса, снижение уровня тревоги и депрессии йога помогает восстанавливать и сохранять когнитивные функции», — объяснил Прощаев.

Важно и то, что йога — это не бездумный набор упражнений. Эксперт обратил внимание, что это продумывание и осознание каждого действия, активизация головного мозга. Это тоже улучшает когнитивные функции. Кроме того, когда человек ходит на групповые занятия или занимается с инструктором — это общение, социальное взаимодействие, что тоже имеет значение.

Кому стоит быть осторожным

Возраст сам по себе не является противопоказанием.

«Как любое воздействие, йога в некоторых случаях может иметь определенные риски», — предупредил Прощаев.

Эксперт дал конкретные рекомендации:

Не перегружать суставы и связки;

Аккуратно относиться к позвоночнику;

Избегать балансовых поз (например, стояние на одной ноге) — у пожилых людей риск падений повышен;

Выбирать мягкие стили йоги;

Заниматься с опытным инструктором;

Начинать с простых упражнений;

Учитывать имеющиеся диагнозы и ограничения.

«Йога сама по себе не противопоказана, но необходимо выполнять рекомендации и избегать боли и чрезмерного растяжения», — резюмировал профессор.

Процесс старения запускается уже после 30 лет, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Сначала страдают мышцы и кости, а выраженные болезни — сердца, диабет, онкология — проявляются ближе к 60. Но траектория старения зависит от образа жизни, питания и активности. Универсальной «таблетки от старости» не будет — только комплексный подход.