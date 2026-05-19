Гериатр Минздрава назвала возраст начала старения организма

Человеческий организм достигает максимального уровня развития примерно к 25–30 годам, после чего запускается естественный процесс старения. Пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного гериатра Минздрава России Ольгу Ткачеву. По словам специалиста, сначала изменения затрагивают мышечную и костную системы, а выраженные возрастные заболевания обычно проявляются значительно позже — ближе к 60 годам. Эксперт также отметила, что продолжительность и качество жизни во многом зависят от самого человека и его образа жизни.

По словам специалиста, именно к этому возрасту формируются максимальные показатели костно-мышечной системы. Затем начинается постепенное уменьшение мышечной массы и силы, а также снижение плотности костной ткани.

При этом Ткачева подчеркнула, что дальнейшая траектория старения зависит от образа жизни человека, уровня физической активности, питания и состояния здоровья.

Гериатр отметила, что современные представления о возрасте меняются вместе с ростом продолжительности жизни. Сегодня к молодежи нередко относят людей до 39 лет.

Клинические признаки старения, по словам врача, обычно становятся заметны ближе к 60 годам. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете второго типа, онкологических патологиях, хронических болезнях легких и нарушениях опорно-двигательной системы.

Среди других признаков старения Ткачева назвала снижение мышечной силы, ухудшение концентрации внимания и общее ослабление функций организма.

Ранее эксперт отмечала, что универсального препарата против старения в ближайшее время ожидать не стоит. По ее мнению, продление активного долголетия будет основано на комплексном подходе — правильном питании, физической активности, геропротекторах, а также развитии генной терапии и регенеративной медицины.

