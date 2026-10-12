Дневник головной боли: врач рассказала о провокаторах и лечении

Головная боль — это не просто неприятное ощущение, а фактор, который разрушает сон, снижает активность, мешает работе и заметно ухудшает качество жизни. В большинстве случаев — 95–98% — она выступает самостоятельным заболеванием, но иногда служит симптомом другого недуга. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Ирина Петрова.

По ее словам, у головной боли есть целый набор частых провокаторов: алкоголь, недостаток или избыток сна, интенсивные нагрузки, обезвоживание, нерегулярное питание, гормональные колебания, а также избыток или резкая отмена кофеина. Однако важно понимать: провокатор — не равно причина. Он может запустить приступ, но саму болезнь не объясняет. Поэтому искать корень проблемы нужно глубже, а не просто избегать триггеров.

Хронический стресс, тревога и депрессия тоже повышают риск возникновения головной боли, подчеркивает эксперт. В лечении существуют два направления. Первое — купирование приступа: противовоспалительные средства, парацетамол или триптаны при мигрени. Второе — профилактическая терапия при хронической головной боли: антидепрессанты, бета-блокаторы и другие препараты. Ключевой момент: терапия подбирается персонально, с учетом типа головной боли и частоты приступов. Нельзя лечиться по шаблону или совету знакомых — то, что помогло одному, может навредить другому.

По ее мнению, последствия неправильного подхода могут быть серьезными. Если голова болит 15 и более дней в месяц, а обезболивающие принимаются регулярно больше трех месяцев, развивается лекарственно-индуцированная головная боль. Это замкнутый круг: таблетки, которые должны помогать, сами становятся причиной страданий. Поэтому при частых приступах, когда боль существенно мешает жизни, а препараты плохо переносятся, необходимо пройти обследование и обсудить с врачом профилактическое лечение. Задача меняется: не просто обезболивать, а предотвращать недомогание. И начинать стоит с дневника головной боли, где фиксируются дни приступов, их интенсивность, сопутствующие симптомы, принятые лекарства и их эффективность.

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