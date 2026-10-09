Головокружение из-за погоды: когда можно переждать, а когда нужен врач

Перепады атмосферного давления могут влиять на самочувствие и провоцировать головокружение. Однако реакция зависит от причины симптома: из-за разных заболеваний приступы могут возникать при разных погодных условиях. О том, когда головокружение можно просто переждать, а в каких случаях необходимо обратиться к врачу, REGIONS рассказала врач-невролог Елена Жилинская.

Почему погода может вызывать головокружение?

Во внутреннем ухе находится жидкость — эндолимфа, которая участвует в поддержании равновесия. Ее давление должно оставаться стабильным. При этом внутреннее ухо не полностью изолировано от внешней среды, поэтому изменения атмосферного давления могут передаваться на структуры, отвечающие за равновесие.

«Это и может стать причиной головокружения и плохого самочувствия», — отметила Жилинская.

При этом разные заболевания могут по-разному реагировать на изменения погоды. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), связанное с отолитами во внутреннем ухе, чаще возникает при повышении атмосферного давления и в холодные месяцы. При болезни Меньера симптомы чаще связаны с падением атмосферного давления и особенно резкими его перепадами.

Когда головокружение можно переждать?

Незначительное ощущение покачивания не всегда требует немедленного обращения за медицинской помощью. По словам специалиста, за состоянием можно некоторое время понаблюдать, если:

ощущение легкое и не мешает нормально ходить;

симптомы проходят после стабилизации погоды;

нет снижения слуха и шума в ушах;

не появляются головная боль и тошнота.

Однако важно учитывать не только сам факт головокружения, но и его характер, продолжительность и сопутствующие симптомы.

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В каких случаях нужно срочно обратиться к врачу?

Есть симптомы, которые нельзя списывать на изменение погоды.

Срочная медицинская помощь необходима при первом приступе сильного вращательного головокружения.

Особенно важно обратиться к врачу, если одновременно появились снижение слуха или шум в ушах — такие симптомы могут быть связаны с острым приступом болезни Меньера.

Опасными признаками также являются двоение в глазах, невнятная речь и слабость в конечностях. Они могут указывать на инсульт и требуют срочной медицинской помощи.

Поводом для обращения к специалисту также становятся участившиеся или более продолжительные приступы.

Как отслеживать приступы?

Невролог порекомендовала вести дневник самочувствия. В нем можно отмечать дату приступа, атмосферное давление, характер головокружения, его продолжительность и возможные триггеры.

«Через два месяца увидите свой паттерн», — сказала Жилинская.

Специалист не советует самостоятельно принимать препараты «на опережение», пытаясь предотвратить возможный приступ. По ее словам, это может замаскировать симптомы.

Тактика лечения зависит от причины головокружения.

«Важно понять, какое именно у вас головокружение — связанное с отолитами, мигренью, гипертонией или чем-то серьезнее», — подчеркнула Жилинская.

При ДППГ применяют специальные репозиционные маневры, которые выполняются врачом. При болезни Меньера лечение может включать ограничение соли и диуретики.