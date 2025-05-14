Египетские врачи провели операцию на сердце российскому туристу
Египетские врачи успешно прооперировали российского туриста
Фото: [pxhere.com]
Хирурги больницы Эль-Агуза в египетской Гизе успешно прооперировали российского туриста, поступившего из Хургады. Об этом сообщает министерство здравоохранения Египта.
Согласно заявлению египетского Минздрава, медикам в ходе двух операций на сердце удалось спасти жизни пациентов из России и Саудовской Аравии.
У россиянина было выявлено нарушение проводимости сердца.
В больнице Эль-Агузы пациенту оказали первую помощь и установили временный кардиостимулятор. Потом была проведена вторая операция, в ходе которой пациенту установили постоянный двухкамерный кардиостимулятор, отметили представители Минздрава Египта.
Ранее сообщалось о том, что россияне оказались в шоке от антисанитарии в престижном египетском отеле.