Египетские врачи провели операцию на сердце российскому туристу

Хирурги больницы Эль-Агуза в египетской Гизе успешно прооперировали российского туриста, поступившего из Хургады. Об этом сообщает министерство здравоохранения Египта.

Согласно заявлению египетского Минздрава, медикам в ходе двух операций на сердце удалось спасти жизни пациентов из России и Саудовской Аравии.

У россиянина было выявлено нарушение проводимости сердца.

В больнице Эль-Агузы пациенту оказали первую помощь и установили временный кардиостимулятор. Потом была проведена вторая операция, в ходе которой пациенту установили постоянный двухкамерный кардиостимулятор, отметили представители Минздрава Египта.

Ранее сообщалось о том, что россияне оказались в шоке от антисанитарии в престижном египетском отеле.