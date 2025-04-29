Россияне оказались в шоке от антисанитарии в престижном египетском отеле

Россияне хотели приятно провести время в Шарм-эш-Шейхе, но впечатления им испортил «отель-заброшка» с полной антисанитарией. Туристка Алиса рассказал а «Газете.Ru», как им довелось там жить.

По словам туристки, их отправили туром в пятизвездочный отель Amarina Star Resort. Проблемы начались еще в самом начале: гостей не могли заселить около семи часов. Россияне после долгожданного попадания в номер ужаснулись увиденному: везде слой пыли, грязные унитазы и «повидавшее» постельное белье. При этом фотографии на сервисах были хорошие.

Кроме того, в помещениях дурно пахло, словно везде распространилась запревшая плесень. Словом, царила настоящая антисанитария.

Как оказалось, отель разделен на два корпуса и один из них не полностью функционирует. Туристов могли поселить как раз в полузаброшенную часть.

«Мы пытаемся дозвониться до горячей линии Anex Tour и говорить, что нам гид не отвечает. А он просто начал игнорировать наши сообщения, у нас уже 22 часа, а мы до сих пор без номера. Мы говорим, что мы вообще недовольны отелем. Мы это сразу говорили, что нас точно надо переселять, что это вообще не покатит никак», — добавила она.

По словам девушки, отельный гид и работники на горячей линии туроператора не смогли помочь с расселением. У пары была возможность переехать за свой счет, но они уверены, не у всех есть лишние средства. Тем временем оператор, как заключила туристка, не связался с туристами и после отъезда из страшного египетского отеля.

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