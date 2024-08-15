Эндокринолог Калошина пояснила опасность сна при свете и включенном телевизоре

По словам врача-эндокринолога Марии Калошиной, сон при свете или включенном телевизоре чреват ожирением или хроническим стрессом. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она добавила, что лишние звуки нарушают выработку мелатонина, известного как «гормона сна», и мощного антиоксиданта. В таком случае развивается хронический стресс, возникает повышенный аппетит, что в итоге может как раз привести к ожирению.

Ранее остеопат Андрей Галкин рассказал о правильном положении подушки во время сна.