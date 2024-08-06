Врач рассказал о правильном положении подушки во время сна

Эксперт в беседе с «Газета.ру» назвал полезные позы, которые могут улучшить самочувствие. При этом неправильное положение подушки может привести к перегибам и зажимам, что в дальнейшем вызывает боль в теле.

Полноценный и качественный сон важен для здоровья человека. Однако мало кто задумывается о том, что поза во время ночного отдыха также может играть немаловажную роль. Согласно данным исследований, неправильное положение тела может вызывать ощущение разбитости.

Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют использовать подушки и валики, которые помогут предотвратить возникновение прогибов в спине. Так, при сне на боку невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин порекомендовал подкладывать подушку под другой бок для выравнивания тела.

При сне на животе лучше использовать низкую подушку, чтобы не нагружать шейный отдел. А при сне на спине следует подложить валик под колени, чтобы предотвратить прогиб в поясничном отделе.

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