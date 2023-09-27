Это не простуда: названы опасные заболевания, которые легко можно перепутать с ОРВИ

С приходом сезона простуды и ОРВИ симптомы этих заболеваний не кажутся чем-то пугающим, однако в реальности ситуация может оказаться гораздо опасней, чем выглядит на первый взгляд, а потому лечение простым чаем с малиной здесь не поможет.

Как рассказала врач-терапевт Фатима Абдуллаева, есть ряд заболеваний, которые легко спутать с простудой, но на самом деле они таковыми не являются.

«Среди них я бы хотела выделить несколько основных. Это грипп, сезонная аллергия, бронхит, а также COVID-19 всем известный и, конечно же, стрептококковая инфекция — более осложненная форма», — рассказала Абдуллаева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик добавила, что практически у каждого человека, который слышит слово «простуда», в голове автоматически вырисовывается картина гриппа, и это неспроста.

«Эти два заболевания очень схожи по симптоматике, но опять же стоит отметить, что вирус, вызывающий грипп, более заразен, чем обычная простуда, и может вызывать симптомы от легкой до средней и тяжелой степеней», — пояснила собеседница.

Но осенью и зимой, в сезон заболеваний, встречаются как грипп, так и простуда. И порой действительно сложно отличить их друг от друга, пояснила терапевт.

«В этих двух случаях бывают лихорадка, озноб, кашель, боль в горле и много-много других признаков, однако есть все-таки отличие, которое позволяет нам различать их. Простуда протекает действительно намного легче, чем грипп, в то время как у гриппа очень тяжело выраженная симптоматика», — пояснила Фатима Абдуллаева.

Что касается аллергии, ее тоже можно отличить от простуды. При простуде — лихорадка и общее недомогание, а при аллергии присоединяется зуд в глазах, першение в горле и порой даже насморк. Чтобы предотвратить аллергию, достаточно прекратить контакт с аллергеном, чего нельзя делать при простуде, дополнила эксперт.

Ранее терапевт назвал различия гриппа, ОРВИ и коронавируса.