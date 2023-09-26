Терапевт Кондрахин назвал различия гриппа, ОРВИ и коронавируса

Осенью резко возрастает вероятность заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, как по первым признакам определить вирус. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, главное отличие гриппа от прочих вирусов — это весьма высокая температура без насморка, боли в горле.

Медик добавил, что ОРВИ, напротив, начинается с насморка, слезотечения и боли в горле, и только после этого появляется повышенная температура.

По его мнению, сложно определить наличие коронавируса, поскольку он маскируется под прочие заболевания. Первым признаком является чувство нехватки вкуса и запаха, а температура может подняться постепенно, после чего опускается и долго держится на одной отметке.

Врач подчеркнул, что при первых признаках следует обратиться к врачу.