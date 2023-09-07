«Это редко принимают во внимание»: стало известно, как не подхватить ОРВИ в сентябре

Вместе с живописными пейзажами желтых листьев, сентябрь приносит много простуд, вирусов и инфекций. Одна из таких — ОРВИ. Болезнь очень распространена, однако даже ее можно избежать.

Врач общей практики Мария Беляева перечислила несколько правил, которые помогут не подхватить ОРВИ в начале осени.

Правильное питание

Как рассказала Беляева, чтобы не заболеть ОРВИ, следует сбалансировать свою повседневную диету.

«Чаще ешьте овощи и фрукты, богатые витамином C: цитрусовые, шиповник, сладкий перец, смородину и облепиху. Также принимайте витамины и БАДы, содержащие цинк», — пояснила медик в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дезинфекция

Специалист порекомендовала обрабатывать поверхности дома и на работе дезинфицирующими средствами, особенно при большом скоплении людей. По возможности следует проветривать помещения.

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«Избегайте близкого контакта с окружающими, особенно с больными людьми. Не касайтесь глаз, носа и рта руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком», — посоветовала собеседница издания.

Сон и стресс

По словам Беляевой, в сезон простуд полезно пить свежезаваренный травяной чай. Антиоксиданты в его составе снизят риск заболевания.

«Это редко принимают во внимание, но для поддержания здоровья также необходимо спать не менее семи часов в день и избегать стрессов. Уставший организм с большей вероятностью заболеет ОРВИ», — дополнила врач.

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