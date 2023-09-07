«Не принимайте антибиотики»: выяснилось, чего нельзя делать больным гриппом
Врач Беляева рассказала, какие препараты вредят организму при гриппе
Фото: [freepik.com]
Осень — время дождей, сильного ветра и желтой листвы под ногами. А еще это время гриппа, который мы часто лечим неправильно. Оказалось, что некоторые ошибки в лечении могут вызвать осложнения.
Врач общей практики Мария Беляева рассказала, чего ни в коем случае нельзя делать больным гриппом.
«Не принимайте антибиотики без назначения врача. Грипп — это вирусное заболевание, а антибиотики борются в том числе и с бактериями. Это ненужная нагрузка на организм», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Медик отметила, что из-за частого применения антибиотиков со временем лечение такими препаратами теряет эффективность.
«Не употребляйте алкоголь и держитесь подальше от фастфуда: эти продукты мешают балансу воды в организме. Дело в том, что при гриппе мы теряем большое количество воды, а спиртное и жирная пища только усугубляют наше состояние», — рассказала собеседница издания.
По словам Беляевой, следует питаться пищей, богатой витамином C, фруктами и овощами. К ним относятся морковь, тыква, шпинат, зеленый лук, яблоки, виноград и шиповник.
«Также советую не посещать общественные места без острой необходимости. Это приводит к распространению вируса, особенно в первые три-четыре дня заболевания. А еще не касайтесь лица руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком», — дополнила врач.
Ранее мы писали о том, какие еще болезни обостряются осенью.