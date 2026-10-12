Фитобезоары из хурмы: диетолог раскрыла, кому опасно есть хурму

Сезон хурмы — время, когда этот яркий фрукт появляется на прилавках, но мало кто задумывается, что его вяжущие сорта способны обернуться серьезной проблемой для здоровья. Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в комментарии для Pravda.Ru предупредила: высокое содержание танинов в таких плодах при взаимодействии с желудочным соком образует плотные соединения, которые практически не перевариваются. Эти образования, известные как фитобезоары, могут стать причиной кишечной непроходимости — опасного состояния, требующего экстренной медицинской помощи.

По ее словам, основные симптомы, указывающие на развитие осложнений, включают выраженное вздутие, чувство распирания, тошноту, рвоту и длительную задержку стула. Пациенты также могут жаловаться на схваткообразные боли в животе, общую слабость и резкое ухудшение самочувствия. Писарева подчеркивает: при подозрении на кишечную непроходимость необходимо немедленно вызвать скорую и ни в коем случае не принимать слабительные, не пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Это может только усугубить ситуацию.

Критические последствия, по словам эксперта, встречаются редко и в основном затрагивают людей из групп риска — тех, кто перенес хирургические вмешательства на органах ЖКТ или страдает нарушениями моторики желудка. Для нормализации работы внутренних органов врачи часто рекомендуют физическую активность, поскольку даже обычная нагрузка стимулирует перистальтику. Несмотря на возможные риски, нутрициолог призывает не отказываться от сезонного фрукта полностью. Усвоение железа из хурмы зависит от баланса танинов и витамина C, поэтому здоровым людям плод приносит больше пользы, чем вреда. Побочные осложнения редки и встречаются в основном у людей с ослабленным пищеварением или после перенесенных операций. Термин «высокий риск кишечной непроходимости» не слишком подходит к сортам хурмы — риск существует, но для большинства здоровых людей он не так уж велик.

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