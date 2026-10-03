В России стартовал сезон хурмы: диетолог рассказала, как избавить ее от терпкости

В России стартовал сезон хурмы — он обычно тянется с конца сентября по декабрь-январь. Первые партии уже завозят в магазины из Узбекистана и ЮАР, а чуть позже, когда плоды дозреют, ассортимент пополнится и отечественным урожаем. Пик сезона придется на ноябрь: именно тогда разнообразие сортов будет максимальным — от медовой и «бычьего сердца» до «королька» и других. При этом большим спросом продукт похвастаться не может: по сути, он остается нишевым фруктом для ценителей, а многие его недолюбливают из-за вяжущего ощущения во рту. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

О вкусах не спорят, но вот о питательной ценности хурмы все однозначно — продукт этот весьма полезный. Так говорит диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. По ее словам, хурма содержит внушительный набор витаминов и минералов: кислоты в ее составе понижают уровень «плохого» холестерина, антиоксиданты борются с рисками хронических заболеваний, а клетчатки столько, что она помогает правильной работе кишечника и очищению организма. Об этом, а также о способах убрать вяжущий вкус эксперт рассказала Общественной службе новостей. «Хурма — это не просто сезонный фрукт, а концентрированный набор биологически активных веществ, который выгодно отличает ее от большинства привычных плодов. Оранжевая мякоть содержит мощный комплекс витаминов А, С и группы В, а также минералы: магний, марганец, медь, калий и йод», — пояснила Дианова.

По ее словам, главное, что делает хурму уникальной, — польза сразу по нескольким направлениям. В плодах есть калий, необходимый для контроля артериального давления, и магний, который расслабляет сосуды и улучшает кровоток. Дубильная и галловая кислоты снижают уровень «плохого» холестерина, а флавоноиды положительно влияют на липидный обмен. Кроме того, хурма богата антиоксидантами — бета-каротином, лютеином, ликопином, кверцетином, — которые борются с окислительным стрессом, снижают воспаление и риск развития хронических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Отдельного упоминания заслуживает клетчатка, или пищевые волокна: организм их сам не переваривает — ими питается полезная микрофлора кишечника. Клетчатка работает как естественная «щетка»: увеличивает объем стула, ускоряет прохождение пищи и очищает организм от токсинов, предотвращая застои. Растворимые пищевые волокна регулируют уровень сахара и холестерина в крови, замедляя всасывание глюкозы и не давая резких скачков инсулина, что особенно важно для людей с диабетом или в группе риска. По словам Диановой, 30 граммов клетчатки в ежедневном рационе на 16–24% уменьшают риск сердечных заболеваний, инфарктов, инсультов, диабета второго типа и рака толстой кишки. Кроме того, волокна надолго создают чувство сытости, помогая не переедать и контролировать вес, а также стимулируют рост полезных бактерий, укрепляя кишечный иммунитет и способствуя усвоению витаминов.

Медик добавила, что вопрос о том, добавлять хурму в рацион или нет — особенно если не нравится ее вяжущий вкус, — упирается в биохимию и правильный выбор сорта. Вяжущее ощущение вызывает танин, то есть дубильная кислота. В больших количествах это вещество может замедлять пищеварение и раздражать слизистую, поэтому есть вяжущую хурму килограммами все же не стоит. Впрочем, это не повод полностью отказываться от продукта. Во-первых, вяжут только незрелые плоды: если выбирать правильно вызревшие сорта, например популярный в России «Королек» или «Шарон», танинов в них практически не будет, а сладость и текстура будут напоминать мармелад или финики. Во-вторых, с вяжущим эффектом легко справиться дома: достаточно положить хурму в морозилку на 12–24 часа, а затем полностью разморозить, или оставить плоды в бумажном пакете вместе с яблоками или бананами на пару дней — выделяемый ими этилен быстро нейтрализует терпкость. При термической обработке — сушке, вялении или добавлении в выпечку — танины также разрушаются, оставляя только концентрированную фруктовую сладость.

Среди прочего Дианова отметила, что включение хурмы в рацион способно снизить общее потребление добавленного сахара из промышленных сладостей, выпечки и напитков. Добавленный сахар, в отличие от естественных сахаров из фруктов, не несет организму никакой питательной пользы и лишь дает «пустые» калории, вызывающие резкий скачок глюкозы в крови и выброс инсулина при почти полном отсутствии чувства насыщения. Отсюда — переедание, ожирение, риски сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, разрушение зубной эмали и так далее. Заменив конфету на хурму, всех этих проблем можно избежать — и еще получить пользу от самого фрукта.

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