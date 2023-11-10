Гепатит, грибок и даже ВИЧ: раскрыты главные опасности домашнего маникюра

Часто в целях экономии девушки предпочитают отказываться от салонного маникюра, отдавая предпочтение домашним процедурам. Но выяснилось, что в этом есть свои немалые риски. Как рассказала мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская, это может закончиться плачевными последствиями.

Ужасающие последствия

Главная проблема, по ее словам, таится в обработке инструментов.

«При несоблюдении правил стерилизации, девушки могут заразиться гепатитом, грибковыми инфекциями и в редких случаях — даже ВИЧ. Однако при условии, что у инструментов один хозяин, эти риски значительно снижаются», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо заболеваний, передающихся через грязный инструмент, существует вероятность испортить ногти так называемым «самоманикюром», поскольку отсутствуют опыт и знания, уточнила собеседница.

«Если это аппаратная обработка, велика вероятность пропилов ногтевой пластины, вследствие чего может повредиться матрикс, то есть ростковая зона. В дальнейшем это может привести к деформации ногтя», — уточнила Соколовская.

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Залог безопасности

Поэтому, по словам эксперта, даже домашний инструмент желательно обрабатывать. Конечно, покупать сухожары — специальные устройства для стерилизации инструментов — вряд ли кто-то будет.

«Но можно ограничиться дезинфицирующим раствором и, к примеру, духовым шкафом с конвекцией. Сначала нужно погрузить инструмент в раствор, разведенный согласно инструкции, затем промыть с щеточкой под проточной водой. После — просушить хорошо и отправить в крафт-пакете в духовку на час при 180 градусах. Таким образом домашний маникюр станет намного безопаснее», — посоветовала мастер.

Еще один вариант — договориться с мастерами своего города, у которых есть сухожар, чтобы после дезинфекционных мер относить инструмент на стерилизацию к ним, уточнила Соколовская.

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