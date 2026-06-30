Горячая еда в жару помогает охладиться? Врачи объяснили, когда это работает

В жару мы боимся и горячего, и холодного. Одни считают, что ледяная вода вызывает ангину, другие, что горячий чай только сильнее нагревает организм. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что на самом деле вреднее и почему главное правило в зной — не температура еды, а количество воды.

«Слишком категорично делить продукты на „вредные холодные“ и „полезные горячие“ неправильно. Больше всего здоровью, как всегда, вредят крайности», — пояснила Екатерина Кашух.

Слишком холодная еда может вызвать спазм слизистой оболочки гортани, спровоцировать резкую головную боль и боль в горле. Слишком горячее — имеет доказанное канцерогенное действие, то есть может вызывать рак слизистых оболочек гортани, пищевода, предупредила врач. Если же говорить о более умеренных температурах, то принципиальной разницы, каким будет блюдо, нет. Однако после горячих или пряных блюд усиливается потоотделение.

«Если жара на улице сухая (при низкой влажности воздуха), то обильное потоотделение может немного помочь охладиться. Если же влажность на улице и так высокая, то человеку, скорее всего, станет еще жарче», — объяснила гастроэнтеролог.

Напитки лучше выбирать комнатной температуры или слегка охлажденные. Они хорошо утоляют жажду, не вызывают спазмов и не создают дополнительной нагрузки на систему терморегуляции, отметила врач. Она подчеркнула, что главное правило в жаркую погоду — не температура еды, а достаточное потребление жидкости.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

«Именно от этого зависит, насколько легко организм будет переносить нагрузку», — сказала Кашух.

Важно также прислушиваться к своим ощущениям. Если участилось сердцебиение, появился тремор или чувство тревоги, то от такого напитка или блюда лучше отказаться, резюмировала врач.

Гастроэнтерологи также предупредили россиян о вреде ледяных напитков и мороженого в жару. В такую погоду лучше выбирать прохладные, а не ледяные напитки, чтобы не создавать нагрузку на организм. А вот от кваса лучше отказаться — для организма в зной он так же вреден, как газировка.