Иммунолог Жемчугов обозначил пути передачи смертельного вируса Марбург

Вспышка опасного вируса Марбург в Руанде может угрожать всему миру. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что это за заболевание, от которого нет лечения. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, указанный вирус живет в Африке, в пустых джунглях, чем и объясняется быстрая смерть заразившихся. Так, летальность доходит до 100%. Передается вирус всеми возможными путями: контактными, воздушно-капельным, с пищей.

Медик подчеркнул, что если зараженный человек прибудет из Африки в нашу страну, то это будет опасно, поскольку распространяется заболевание довольно быстро, и обезопасить себя от этого вируса невозможно.

Ранее вирусолог Елена Малинникова также пояснила опасность вируса Марбург.