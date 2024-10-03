Вирусолог Малинникова пояснила опасность вируса Марбург

Вирус Марбург, о рисках эпидемии которого заявила ВОЗ, вызывает особо опасную инфекцию с летальностью от 25 до 80%. По словам вирусолога Елены Малинниковой, несмотря на то что лекарства или вакцины от данного вируса пока нет, сильно переживать из-за него не стоит, поскольку он не может распространятся так быстро, как коронавирус. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что лихорадка Марбург являетсяособо опасной инфекцией, потому что она весьма заразна и вызывает высокий процент летальности – от 25 до 80%, а также развивается довольно быстро. Для него характерна высокая температура, которая может держаться две недели, а также поражается ЖКТ, развивается рвота, диарея. Многие пациенты даже не доживают до другого важного симптома – геморрагического синдрома – и умирают от обезвоживания.

По мнению медика, марбургский вирус является природно-очаговым, распространен в африканских странах, поскольку там водится главный резервуар вируса Марбург – египетские летучие крыланы. Они живут в пещерах и питаются плодами фруктовых деревьев, обсеменяют фрукты, покрывая их своей мочой, содержащей весьма много вирусов. Заразиться марбургской лихорадкой можно даже от умершего человека.

Она добавила, что прямого лекарственного препарата от инфекции, вызываемой вирусом Марбурга, сегодня нет, поэтому лечение заболевания включает только симптоматическую и патогенетическую терапию. Тем не менее вакцину можно довольно быстро разработать и изготовить, поскольку марбургский вирус родственен вирусу Эбола, прививка от которого была разработана еще десять лет назад. Однако предпосылок для массового распространения данного вируса и его попадания в нашу страну пока нет.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков также заявил, что вероятность вспышки вируса Марбург в России крайне мала.