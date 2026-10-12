Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

После отпуска возвращение к работе часто превращается в испытание: утром хочется спать дольше, а привычные задачи требуют повышенного внимания. По словам специалистов, это нормальная реакция организма на смену режима сна и нагрузки. Врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко рассказала « Вечерней Москве », как помочь себе быстрее войти в рабочий ритм.

По ее словам, главное — не пытаться наверстать все сразу. В первые дни лучше расставить приоритеты и сосредоточиться на одной задаче, не отвлекаясь на другие. При долгой работе за компьютером полезны короткие перерывы и гимнастика для глаз. Это помогает сохранять концентрацию и снижает утомление.

Основой адаптации эксперт называет полноценный сон. Концентрация напрямую зависит от того, насколько хорошо человек высыпается: даже одна ночь с ограниченным сном усиливает сонливость и увеличивает число ошибок в задачах, требующих устойчивого внимания. Поэтому в период высокой умственной нагрузки не стоит жертвовать ночным отдыхом ради дополнительных дел. Кофе дает лишь временный прилив бодрости, но не компенсирует последствия недосыпа. Важно также нормализовать питание: нерегулярные приемы пищи и перекусы на ходу мешают стабильной работоспособности. Рацион должен включать разнообразные продукты с акцентом на белок — рыбу, морепродукты, яйца, мясо, — а также овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Медик пояснила, что, если вернуться в темп все равно сложно, можно дополнить рацион отдельными нутриентами. Витамин C полезен при повышенной нагрузке: он участвует в работе нервной системы и помогает снижать утомляемость. Таурин поддерживает энергетический обмен, важный для работоспособности. Однако при выборе добавок стоит смотреть не только на дозировку, но и на форму вещества: от нее зависят усвоение и переносимость. Например, кальция аскорбат хорошо переносится и комфортен для желудка, а бисглицинат цинка обладает высокой биодоступностью. Если есть хронические заболевания или принимаются лекарства, подбор БАДов лучше обсудить с врачом. Не менее важна и физическая активность. Даже небольшая подвижность в течение дня помогает поддерживать внимание. Полезно периодически вставать из-за стола, прохаживаться, делать простые упражнения или проводить часть звонков на ходу. Возвращаться к интенсивным тренировкам сразу не нужно: достаточно плавно увеличивать активность, больше ходить пешком, пользоваться лестницей вместо лифта, делать короткие разминки между задачами. Даже пять минут легкой зарядки дома помогут чувствовать себя бодрее и оставаться в тонусе.

По ее мнению, после отпуска организму нужно время, а не героические усилия. Плавное возвращение к режиму, полноценный сон, сбалансированное питание и умеренная активность помогают без стресса войти в рабочий ритм. Не стоит корить себя за замедленность в первые дни — это естественный процесс. Если же самостоятельно наладить состояние не удается, разумно обратиться к специалисту, чтобы исключить скрытые причины упадка сил. В противном случае можно надолго застрять в состоянии разбитости, которое снижает и продуктивность, и качество жизни.

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