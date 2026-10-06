Врач объяснил, как поддержать организм осенью

Осенью стоит внимательнее следить за питанием и режимом дня: световой день сокращается, а привычных свежих овощей и фруктов становится меньше. Врач-элементолог, кандидат медицинских наук Андрей Скальный рассказал « Газете.Ru », какие витамины и микроэлементы особенно важны в этот период.

Одним из главных веществ специалист назвал витамин D. Осенью человек получает меньше солнечного света, а большая часть кожи закрыта одеждой. Витамин участвует в работе иммунной системы, помогает усваивать кальций и влияет на работу мозга. Однако дозировку препаратов лучше подбирать вместе с врачом после анализа крови. Поскольку витамин D относится к жирорастворимым, принимать его рекомендуется вместе с пищей, содержащей жиры.

Важен и витамин C — он работает как антиоксидант, поддерживает иммунитет и участвует в образовании коллагена. Его можно получить из цитрусовых, болгарского перца, брокколи, шиповника и шпината.

Витамины группы B необходимы для энергетического обмена и нормальной работы нервной системы. Особое внимание эксперт советует обратить на B6 и B12: их недостаток может сопровождаться слабостью и повышенной утомляемостью. Риск дефицита B12 выше у людей, которые не употребляют продукты животного происхождения.

Для иммунной системы также важен цинк. Он содержится в мясе, индейке, чечевице, орехах, бобовых и тыквенных семечках. Железо необходимо для образования гемоглобина, который переносит кислород к тканям. При его недостатке может появляться постоянная усталость. Витамин C улучшает усвоение железа, а кофе, чай и молочные продукты лучше не употреблять одновременно с железосодержащими препаратами.

Кроме того, организму нужны селен, магний и омега-3. Селен поддерживает работу щитовидной железы, магний помогает нервной системе справляться с нагрузкой, а омега-3 важны для сердечно-сосудистой и нервной систем.

При этом специалист не советует самостоятельно назначать себе витаминные комплексы. Перед приемом добавок стоит сдать необходимые анализы и обсудить результаты с врачом, поскольку разные микроэлементы могут влиять на усвоение друг друга.

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