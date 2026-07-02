Как распознать аллергию на солнце, рассказал врач

Врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что зуд, сыпь, покраснение или жжение после пребывания на солнце могут указывать на фотодерматоз — так называемую аллергию на солнце. По словам специалиста, классические симптомы проявляются через несколько часов или на следующий день: на открытых участках появляются покраснение, мелкая сыпь в виде узелков или пузырьков, иногда сливающихся в бляшки, сопровождаемые зудом и жжением. Чаще всего страдают грудь, зона декольте, кисти, предплечья и шея, тогда как лицо обычно остается чистым, поскольку кожа на нем привыкла к солнцу.

Шухман выделила несколько типов фотодерматоза. Наиболее распространенный — полиморфный: он дебютирует весной, но при регулярном дозированном загаре кожа «привыкает», и симптомы исчезают (этот процесс называют харденингом). Реже встречается солнечная крапивница, когда реакция развивается в течение минут после выхода на солнце в виде волдырей и сильного зуда — это состояние требует обязательного обследования.

Отдельно доктор упомянула фототоксические и фотоаллергические реакции, возникающие при контакте с веществами, повышающими чувствительность к солнцу: некоторые лекарства (антибиотики, НПВП, ретиноиды, мочегонные), эфирные масла, компоненты косметики, а также сок борщевика или сельдерея. В таких случаях реакция может быть крайне выраженной, вплоть до ожогов.

При появлении симптомов Шухман посоветовала уйти с солнца, при выраженном зуде принять антигистамины, а при обширной сыпи или первом случае — обратиться к врачу. Для профилактики она рекомендовала использовать солнцезащитные кремы.

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