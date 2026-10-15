Китайский ученый рассказал о возможности продления жизни на века

Люди потенциально смогут жить веками, если наука освоит пересадку головы на другое тело и научится поддерживать его в молодом состоянии. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор, директор отделения ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины Сяопин Рэн.

По словам ученого, исследования в этой области продолжаются, а эксперименты на животных, как он утверждает, показали возможность проведения подобных процедур. Рэн считает, что в перспективе технология может стать реальностью, однако тема требует дальнейшего изучения.

Идею пересадки головы человека на донорское тело в 2015 году представил итальянский хирург Серджио Канаверо. Его проект HEAVEN/AHBR предусматривал соединение спинного мозга с помощью специальной хирургической методики, которую он назвал протоколом GEMINI.

В конце 2016 года Канаверо и Рэн сообщали об экспериментах с животными. Позднее они также заявляли о проведении операции по пересадке головы между телами умерших людей в Китае.

При этом заявления об успешности подобных операций не означают, что ученые научились восстанавливать полноценную связь между головным и спинным мозгом у живого человека. Пересадка головы с сохранением жизненно важных функций и возможностью самостоятельного движения остается нерешенной научной и медицинской задачей. Возможность продления человеческой жизни на столетия с помощью такой технологии не доказана.

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